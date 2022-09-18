شكرا لقرائتكم خبر عن تأخير انطلاق فترة إعداد فاركو 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني لنادى فاركو، بقيادة البرتغالى نونو ألميدا، تأخير انطلاق فترة إعداد الفريق 24 ساعة لتبدأ فى التاسعة صباح غد الاثنين بدلا من اليوم.

واستقر مجلس إدارة نادي فاركو، برئاسة عز يشار، على إقامة معسكر قوى للفريق البرتقالى، من أجل تجهيز اللاعبين بشكل جيد لخوض غمار الموسم الجديد.

واختتم فريق فاركو مبارياته في بطولة الدوري بخوض مباراة سموحة، والتي أقيمت على استاد الإسكندرية وانتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

جدير بالذكر أن نادي فاركو أنهى موسمه الأول في الدوري الممتاز محتلا المركز الثامن برصيد 42 نقطة من خلال فوزه في 9 مباريات وتعادله في خمس عشرة مباراة وخسارة عشر مباريات.

ورفضت إدارة نادى فاركو فكرة بيع أو إعارة أي لاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعدما رفضت المحكمة الرياضية الدولية الاستئناف المقدم من نادي فاركو بشأن المهاجم السوداني سيف تيري، ضد قرارات لجنة فض المنازعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وأكدت المحكمة الرياضية قرار فيفا بتغريم سيف تيري 500 ألف دولار أمريكي لصالح نادي المريخ السوداني، كما تم إيقاف تيري 4 أشهر عن ممارسة كرة القدم لخرقه عقده مع المريخ، وتلقى فاركو عقوبة بدوره بإيقافه عن قيد اللاعبين لفترتي انتقالات مقبلتين.

وصعّد المريخ الشكوى إلى لجنة فض المنازعات في فيفا، والتي أصدرت قرارها بدورها في فبراير 2022، ليقرر فاركو وتيري التصعيد في المقابل والاستئناف أمام المحكمة الرياضية التي رفضت الطعن، وبالتالي تدخل قرارات لجنة فض المنازعات حيز التنفيذ.

وقررت المحكمة الرياضية إلزام نادي فاركو بتسديد 500 فرنك سويسري رسوم الإجراءات لنظيره المريخ، و500 فرنك سويسري أخرى يسددها سيف تيري.

ويلزم قرار لجنة فض المنازعات اللاعب بسداد الغرامة في ظرف شهر، وحال تأخيرها يتم تطبيق فائدة 5%.