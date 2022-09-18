شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وإيليكت التشادى فى ذهاب دور الـ64 بدورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الزمالك مواجهة مهمة اليوم عندما يلتقي إيليكت التشادى فى ذهاب دور الـ64 لدورى أبطال أفريقيا، فى المباراة التى تقام بالكاميرون، نظرا لعدم اعتماد ملعب الفريق التشادى من الكاف.

موعد مباراة الزمالك وإيليكت التشادى

تقام مباراة الزمالك وإيليكت التشادى فى الخامسة مساءً، ويدخل الزمالك المباراة بأعصاب هادئة نظرا لسلسلة النتائج الجيدة والبطولات التي حصدها الأبيض مؤخرا، آخرها الدورى وكأس مصر.

التشكيل المتوقع للزمالك

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من: محمد عواد في حراسة المرمى، أمامه الرباعى من اليمين للشمال حمزة المثلوثى وحسام عبد المجيد ومحمود حمدى الونش وأحمد فتوح وفى الوسط إمام عاشور ومحمد عبد الغنى وسيد نيمار وأحمد سيد زيزو ويوسف أوباما وفى الهجوم سيف الدين الجزيرى.

الزمالك يخوض اللقاء بالزي التقليدي

ويخوض نادي الزمالك، بطل مصر، المباراة المرتقبة بالزى التقليدي "القميص الأبيض والشورت الأبيض"، فى حين يرتدي حارس المرمى زيه باللون الأخضر، ويرتدى فريق إيليكت التشادي زيه المكون من "القميص الأصفر والشورت الأسود".

وحصلت بعثة الزمالك على 40 دعوة للمباراة تم منحها لأعضاء السفارة المصرية، وأفراد الجالية المصرية بالكاميرون.

طاقم تحكيم كونغولى لمباراة الزمالك وإيليكت التشادى

ويدير اللقاء طاقم تحكيم كونغولى بقيادة بيير جان نجوين حكما للساحة، ويعاونه كل من؛ سام ثيرمويل و بودريل رول؛ وجيو بانغو جيو حكما رابعا، وسيبيت بيجي راساس مراقبا للقاء.