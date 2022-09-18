شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. منتخب مصر يتوج بطلا للبطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز منتخب مصر على نظيره السعودى بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليعلن تتويجه بطلا للبطولة العربية في مثل هذا اليوم 18 سبتمبر 1992، وشارك منتخب مصر بقيادة الجنرال محمود الجوهرى في البطولة التى استضافاتها المملكة العربية السعودية

وسجل أهداف المنتخب المصرى بالترتيب سامى الشيشينى، وأحمد الكاس، وحسام حسن بضربة خلفية مزدوجة وكان منتخب مصر قد استهل مشواره بالتعادل مع الأردن بهدف أيمن منصور، والفوز على الكويت بهدف أيمن منصور أيضا ثم تخطى سوريا فى قبل النهائى بضربات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل.

وشهدت البطولة ظهور لاعبى المنتخب الأولمبى لأول مرة أمثال نادر السيد، على ماهر ، تامر عبدالحميد، سامى الشيشينى، ياسر ريان، خالد الغندور، وغيرهم، ومعهم أيمن منصور.

ويعد منتخب مصر صاحب الرقم القياسى فى عدد مرات الحصول على بطولة كأس الأمم الأفريقية برصيد 7 ألقاب، يليه الكاميرون برصيد 5 ألقاب، ثم غانا برصيد 4 ألقاب، ثم نيجيريا برصيد 3 ألقاب.

وكان آخر تتويج للمنتخب المصرى بلقب كأس الأمم الأفريقية عام 2010 بأنجولا، وللمرة الثالثة تواليا بعد 2006 بمصر و2008 بغانا.