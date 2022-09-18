شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يضع الرتوش الأخيرة على صفقة ديفيندر الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب محمد مخلوف، لاعب خط وسط النادى الإسماعيلى، من الانضمام إلى نادي المقاولون العرب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك بعد موافقة الدراويش على انضمام اللاعب إلى ذئاب الجبل.

وكان مخلوف قد تحدث مع يحيى الكومى رئيس الإسماعيلي، وطلب منه الموافقة على رحيله بعدما تلقى عرضين من المقاولون العرب والاتحاد السكندري للحصول على خدماته مقابل 2 مليون جنيه.

وانقطع محمد مخلوف عن تدريبات الإسماعيلى لرغبته فى الرحيل عن القلعة الصفراء، وهو ما دفع حسنى عبد ربه مدير الكرة بالفريق لتغريمه مادياً 20 ألف جنيه عن كل يوم غياب عن فترة الإعداد.

وافتتح نادي المقاولون العرب الميركاتو الصيفي بالتعاقد مع جوزيف اوشايا نجم مازيمبي الكونغولي وكابتن منتخب أوغندا حيث تم توقيع عقد انتقاله للمقاولون العرب اليوم في حضور المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الكرة ليصبح خامس اللاعبين الأجانب بالفريق.

ويملك جوزيف اوشايا سيرة ذاتية قوية منها أربع بطولات دوري مع مازيمبي الكونغولي وشارك في نصف نهائي الكونفيدرالية هذا الموسم كما لعب مع منتخب أوغندا 70 مباراة دولية اهلته لحمل شارة قيادة المنتخب الأوغندي.