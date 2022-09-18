شكرا لقرائتكم خبر عن "جنش" يحتفل بأبنائه في أول يوم مدرسة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى فريق فيوتشر، صوراً لأبنائه عبر حسابه الشخصي على انستجرام محتفىً بعودة الدراسة، وعلق جنش: أول يوم مدرسة.



ابناء جنش (1)



ابناء جنش (2)

ويستعد فيوتشر لمواجهة كالون اف سي السيراليوني في ذهاب دور الـ32 أحد أيام 7 أو 8 أو 9 أكتوبر المقبل، بينما ستُلعب مواجهة الإياب أحد أيام 14 أو 15 أو 16 من الشهر ذاته.

وتأهل فريق فيوتشر إلى دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية بفوز صعب على بول جينجا الأوغندي بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة، ضمن منافسات إياب دور الـ64 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث كان فيوتشر قد تعادل سلبياً في مباراة الذهاب بأوغندا.

ويعد هذا الفوز، بمثابة انتصار تاريخي لفريق فيوتشر، والذي خاض أولى مواجهاته في البطولات الأفريقية أمام بول الأوغندي، ليتعادل في اللقاء الأول ويحقق أول انتصاراته القارية في المباراة الثانية بالقاهرة.

يذكر أن فيوتشر قرر تغيير ملعبه في المواجهات الأفريقية، حيث اختار مسؤولو فيوتشر استاد القاهرة الدولي بدلاً من استاد السلام، على أن يتم تحديد ملعب الفريق في المباريات المحلية خلال الفترة المقبلة.