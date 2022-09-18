شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب تنس الطاولة يشارك فى بطولة العالم بالصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك منتخبا تنس الطاولة رجال وسيدات فى منافسات بطولة العالم التى تقام بالصين فى الفترة من 31 سبتمبر الجارى، حتى 10 أكتوبر المقبل. وتأتى المشاركة فى البطولة بعدما توج المنتنخب بالميدلايات الذهبية والفضية فى منافسات البطولة الأفريقية التى أقيمت فى الجزائر الأسبوع الماضى، وحق خلالها اللاعبون 14 ميدالية متنوعة.

وتوج فراعنة تنس الطاولة بـ 14 ميدالية متنوعة مقسمة إلى 6 ذهبيات، و5 فضيات، بالإضافة إلى 3 برونزيات، أبرزها ذهبيتا الرجال والسيدات فى منافسات الفرق، وذهبية الزوجى المختلط وذهبية الزوجى رجال وذهبية الزوجى سيدات، وفضية عمر عصر وذهبية دينا مشرف.

قائمة الرجال فى البطولة ضمت كلا من: عمر عصر وخالد عصر ومحمد البيلى ومحمد شومان وأحمد على صالح، بالإضافة إلى الثلاثى شادى مجدى ومروان جمال ومحمد وليد.

وعلى مستوى السيدات كل من: دينا مشرف وهنا جودة ومريم الهضيبى وآلاء يحيى ويسرا حلمى، بالإضافة إلى الثلاثى فريدة بدوى وهند فتحى ومروة الهضيبى.