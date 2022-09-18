شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يتدرب على فترتين اليوم استعدادا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، تدريبات اليوم الأحد على فترتين صباحية ومسائية، وذلك خلال فترة الإستعداد لخوض منافسات بطولة الدوري الممتاز في نسختها المقبلة.

ويحرص أيمن كمال مدرب الدراويش على الارتقاء بالمعدلات البدنية للاعبين بجانب تنفيذ مجموعة من الجمل الفنية والخططية تستهدف تحقيق مزيد من الإنسجام والتناغم بين لاعبي الفريق القدامي والجدد.

ومن المعروف أن فترة إعداد الدراويش، قد انطلقت مساء الثلاثاء الماضي على ملعبه الرئيسي بالإسماعيلية، فى انتظار وصول جهاز فني جديد.

وكان مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة المهندس يحيى الكومي، قد أبرم 9 صفقات سعيًا لتصحيح المسار وإعادة الفريق لموقعه الطبيعي بين الكبار، وذلك بعد ضم الغاني ياو أنور والإيفواري عبد القادر كوليبالي والتوانسة حمدي النقاز ونور الزمان الزموري وفراس شواط وباسم مرسي ومحمود الشبراوي وصالح جمعه بالإضافة إلى استعارة كريم عرفات.