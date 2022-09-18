شكرا لقرائتكم خبر عن المهاجم الكاميرونى فرانك إيتوجا يصل القاهرة لإتمام تعاقده مع المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل المهاجم الكاميرونى فرانك مبيلا إيتوجا، لاعب أشانتى كوتوكو الغانى، إلى مطار القاهرة الدولي قبل قليل، استعداداً لإتمام تعاقده مع النادي المصري خلال الميركاتو الصيفى الجاري، لتدعيم خط هجوم الفريق البورسعيدي استعداداً للموسم الجديد.



إيتوجا

وعقد كامل أبو علي، رئيس مجلس إدارة النادي المصري، اجتماعًا بالجهاز الفني للفريق الأول بقيادة إيهاب جلال، ولاعبي الفريق بحضور ياسر يحيى، عضو مجلس إدارة النادي، على هامش معسكر الإعداد للموسم الجديد.

وخلال الاجتماع، حث كامل أبو على لاعبي الفريق على بذل قصارى جهدهم خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الجميع داخل النادي المصري عليه أن يسعى لتحقيق طموحات جماهير المصري، خاصة مع توافر كافة عناصر الاستقرار داخل القلعة الخضراء، معربًا عن ثقته في قدرة الجهاز الفني للفريق بقيادة إيهاب جلال على قيادة الفريق نحو المنافسة على كافة الألقاب.

وحسم النادى المصرى 7 صفقات حتى الآن، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وذلك في إطار خطة التدعيمات التي يسير عليها النادي البورسعيدي، استعداداً للموسم الجديد، حيث يرغب المصرى في استعادة مكانته بين الكبار.

وتعاقد النادي المصري أولاً مع عبد الرحيم دغموم قادماً من وفاق سطيف الجزائري لتدعيم خط الهجوم، ثم أعلن المصري تعاقده مع الجزائري عماد الدين بوبكر مدافع فريق الوداد المغربي.