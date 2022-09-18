شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. مصطفى فتحى يبحث عن التألق فى الدورى المصرى من بوابة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث مصطفى فتحى عن استعادة التألق وحجز مقعد في صفوف منتخب الفراعنة مرة أخرى، من خلال المشاركة مع فريقه الجديد، حيث كان مصطفى فتحي قد ترك انطباعاً جيداً قبل تجربة الاحترافية بالمشاركة مع سموحة أو الزمالك.

ووقع مصطفى فتحي عقود انضمامه لنادي بيراميدز لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة مع إمكانية تفعيل بند الشراء النهائي بنهاية الإعارة، بعد الاتفاق مع نادى التعاون السعودى على كافة التفاصيل بشأن التعاقد مع اللاعب، ليعود مصطفى فتحي من جديد إلى الدوري المصري بعد تجربة احترافية قصيرة.

صاحب الـ 28 عاماً تبلغ قيمته التسويقية مليون و500 ألف يورو، وشارك مصطفى فتحي مع التعاون السعودي في 15 مباراة خلال الموسم الماضي، سجل خلالهم 5 أهداف وصنع مثلهم.

وكان مصطفى فتحي قد بدأ مسيرته الكروية في نادي الزمالك، حيث شارك مع الفريق الأبيض في 156 مباراة، سجل خلالهم، 28 هدفاً وصنع 16 هدفاً أخر، قبل أن يخوض تجربة احترافية قصيرة في التعاون السعودي، حيث شارك في 11 مباراة سجل خلالهم هدفين وصنع هدفاً وذلك في موسم 2018.

عاد مصطفى فتحي إلى نادي الزمالك بعد انتهاء تحربته القصيرة في التعاون لكنه لم يحالفه الحظ في المشاركة لينتقل معاراً إلى فريق سموحة ويتألق مع النادي السكندري بعد مشاركته في 27 مباراة سجل خلالهم 17 هدفاً وصنع 6 أهداف أخرين، ثم عاد إلى الزمالك ومنه انتقل مجدداً إلى التعاون قبل أن يعود من جديد إلى الدوري المصري عبر بوابات فريق بيراميدز.