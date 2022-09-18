شكرا لقرائتكم خبر عن فحوصات طبية لتحديد مدة غياب "بوبو" عن فيوتشر بعد كدمة السمانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع محمد رضا بوبو، لاعب وسط فريق فيوتشر، لفحوصات طبية جديدة لتحديد مدة غيابه عن الفريق الفترة المقبلة، وذلك بعد إصابته بكدمة فى السمانة، أدت إلى خروجه من مباراة بول الأوغندى دون استكمالها ليخضع اللاعب لأشعة وفحوصات عقب اللقاء مباشرة.

ومن المقرر أن تحدد الفحوصات الجديدة فترة غياب بوبو عن فيوتشر، كما سيتم وضع البرنامج التأهيلي المناسب للاعب، ويرغب فيوتشر في استعادة بوبو سريعاً قبل المباراة المقبلة للفريق فى الكونفدرالية والتي تجمعه بنظيره كالون إف سى السيراليوني، فى ذهاب الدور التمهيدي الثاني ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتأهل فريق فيوتشر لدور الـ32 من بطولة الكونفدرالية بفوز صعب على بول جينجا الأوغندي بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين باستاد القاهرة، ضمن منافسات إياب دور الـ64 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث كان فيوتشر قد تعادل سلبياً في مباراة الذهاب بأوغندا.

ويعد هذا الفوز تاريخيا لفريق فيوتشر، الذى خاض أولى مواجهاته فى البطولات الأفريقية أمام بول الأوغندي، ليتعادل فى اللقاء الأول ويحقق أول انتصاراته القارية فى المباراة الثانية بالقاهرة.

يذكر أن فيوتشر قرر تغيير ملعبه في المواجهات الأفريقية، حيث اختار مسؤولو فيوتشر استاد القاهرة الدولي بدلاً من استاد السلام، على أن يتم تحديد ملعب الفريق في المباريات المحلية خلال الفترة المقبلة.