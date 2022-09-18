شكرا لقرائتكم خبر عن مران صباحى شاق بالإسماعيلى استعداداً للموسم الجديد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض فريق الاسماعيلى منذ قليل مراناً صباحياً ضمن سياسة اليوم الكامل الذى يطبقه الدراويش بالتدريب على فترتين صباحية ومسائية، وذلك خلال فترة الاستعداد لخوض منافسات بطولة الدوري الممتاز فى نسختها المقبلة.

ويحرص أيمن كمال مدرب الدراويش على الارتقاء بالمعدلات البدنية للاعبين، بجانب تنفيذ مجموعة من الجمل الفنية والخططية تستهدف تحقيق مزيد من الانسجام والتناغم بين لاعبي الفريق القدامى والجدد.

ومن المعروف أن فترة إعداد الدراويش قد انطلقت مساء الثلاثاء الماضى على ملعبه الرئيسي بالإسماعيلية، فى انتظار وصول جهاز فني جديد.

وكان مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة المهندس يحيى الكومي قد أبرم 9 صفقات سعيًا لتصحيح المسار وإعادة الفريق لموقعه الطبيعي بين الكبار، وذلك بعد ضم الغاني ياو أنور والإيفواري عبد القادر كوليبالي والتوانسة حمدي النقاز ونور الزمان الزموري وفراس شواط وباسم مرسي ومحمود الشبراوي وصالح جمعه بالإضافة إلى استعارة كريم عرفات.