شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آخر تطورات تأهيل بيرسى تاو فى الأهلى للتعافى من الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل بيرسي تاو، لاعب النادي الأهلي، تنفيذ برنامجه التأهيلي الذى يؤديه خلال الفترة الحالية للتعافي من إصابته الأخيرة فى العضلة الأمامية، والتى حرمته من آخر مباريات المارد الأحمر فى الموسم المُنقضي.

ويعاني بيرسي تاو من إصابة عضلية تعرض لها الموسم الماضي جعلت الجهاز الفنى السابق للفريق بقيادة البرتغالي ريكاردو سواريز يستبعده من حساباته الفنية.

وفى وقت سابق، قال أحمد شوبير إن بيرسي تاو مازال يحتاج حوالى عشرة أيام قبل المشاركة فى تدريبات الأهلي الجماعية، حيث سيكون تماثل للشفاء تماماً من إصابته الأخيرة.

ورغم أن تقارير كثيرة أكدت أن الأهلي قرر الاستغناء عن بيرسي تاو خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، خاصة بعدما ارتبط اسم اللاعب بالعديد من العروض، أبرزها من هانوفر الفرنسي، إلا أن إدارة القلعة الحمراء قررت الإبقاء على اللاعب الجنوب أفريقي.

وقام مسئولو النادي الأهلي بقيد بيرسي تاو فى قائمة الفريق المحلية والأفريقية التى تم إعلانها مؤخراً.

على صعيد متصل، برر هوجو بروس، المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا، استبعاد بيرسي تاو من قائمة منتخب الأولاد لمواجهة سيراليون وبوتسوانا ودياً قائلاً فى تصريحات نقلها موقع "تايمز لايف" الجنوب أفريقي، "تحدثت مع بيرسي تاو كثيرا الأسبوع، بيرسي تاو كان مُصاباً لفترات كثيرة الموسم الماضى، عاد وأصيب، ثم عاد مجددا وأصيب مرة أخرى".

وتابع، "لم أحظ أبدا ببيرسي تاو وهو فى كامل مستواه في فريقي، لم أحظ به وهو فى 100% من مستواه من قبل بسبب الإصابة، ولم أستطع اختياره".