- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ مواجهات الزمالك وأندية تشاد قبل صدام دورى الأبطال.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر
ويدخل الزمالك مباراة اليوم بأعصاب هادئة نظرا لسلسلة النتائج الجيدة والبطولات التى حصدها الأبيض مؤخرا، آخرها الدورى وكأس مصر.
4 مواجهات جمعت الزمالك وأندية تشاد، فاز الزمالك فى مباراتين، وتعادل فى لقاء سلبياً، فيما خسر لقاءً، وسجل لاعبوه 14 هدفاً بينما تلقت شباكه هدفين.
أول مباراة للزمالك أمام أندية تشاد فاز على الغزالة التشادى بسبعة أهداف دون رد، فيما خسر فى آخر لقاء أمام القطن التشادى بهدفين دون رد.
الزمالك
من جهته اختار البرتغالى جيسفالدوا فيريرا، المدير الفني للزمالك، 22 لاعبا لمواجهة بطل تشاد وهم:
حراسة المرمى: محمد عواد - محمد نديم - السيد عطية ـ محمود حمدي "الونش" - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي - أحمد فتوح - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة - إمام عاشور - محمد أشرف "روقا" - يوسف إبراهيم "أوباما" - "محمد حسام "بيسو" - سيف جعفر - سيد عبد الله "نيمار" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أحمد مصطفى "زيزو" - سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه - حسام أشرف.