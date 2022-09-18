شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ مواجهات الزمالك وأندية تشاد قبل صدام دورى الأبطال.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الزمالك اليوم مواجهة مهمة فى الخامسة مساء عندما يلتقى إيليكت التشادى فى ذهاب دور الـ64 لدورى أبطال أفريقيا، فى المباراة التى تقام بالكاميرون، نظرا لعدم اعتماد ملعب الفريق التشادى من الكاف.

ويدخل الزمالك مباراة اليوم بأعصاب هادئة نظرا لسلسلة النتائج الجيدة والبطولات التى حصدها الأبيض مؤخرا، آخرها الدورى وكأس مصر.

4 مواجهات جمعت الزمالك وأندية تشاد، فاز الزمالك فى مباراتين، وتعادل فى لقاء سلبياً، فيما خسر لقاءً، وسجل لاعبوه 14 هدفاً بينما تلقت شباكه هدفين.

أول مباراة للزمالك أمام أندية تشاد فاز على الغزالة التشادى بسبعة أهداف دون رد، فيما خسر فى آخر لقاء أمام القطن التشادى بهدفين دون رد.



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