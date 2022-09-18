تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة إيليكت.. فيريرا يدفع بشيكابالا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي

استقر البرتغالي جيسفالدو فيريرا، مدرب الزمالك، على تشكيل الفريق الذي سيخوض مباراة إيليكت سبورت التشادي مساء اليوم الأحد، في دوري أبطال أفريقيا.

ويحل الزمالك ضيفًا على نظيره التشادي في ذهاب الدور التمهيدي من البطولة، بملعب "أحمدو أهيدجو" بالعاصمة الكاميرونية ياوندي عند الساعة 05:00 مساءً.

وعلم مراسل "يلا كورة" أن فيريرا يفكر بالدفع بالقائد محمود عبدالرازق "شيكابالا" في التشكيل الأساسي اليوم.

ومن المتوقع أن يحافظ فيريرا على تشكيله المعتاد الذي حقق لقب الدوري المصري الموسم الماضي.

وخلت قائمة الفريق المسافرة إلى الكاميرون من الصفقات الجديدة التي أبرمها النادي هذا الصيف، إضافة إلى غياب محمود علاء.

تشكيل الزمالك لمباراة إيليكت التشادي

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي، محمود حمدي "الونش"، حسام عبدالمجيد.

خط الوسط: سيد نيمار، إمام عاشور، محمد أشرف "روقا"، أحمد فتوح.

خط الهجوم: أحمد سيد "زيزو"، محمود عبدالرازق "شيكابالا" – سيف الجزيري.