رودجرز قد يغادر كينج باور من الباب الصغير

محمد اسماعيل - القاهرة - يفكر نادي ليستر سيتي في الإطاحة بمدربه برندان رودجرز، بعد السقوط بسداسية مقابل هدفين، أمام توتنهام بالجولة السابعة من بريميرليج.

وبدأت إدارة الثعالب، في مراقبة توماس فرانك مدرب فريق برينتفورد، وشون دايتش مدرب بيرنلي السابق، لتولي منصب الإدارة الفنية للفريق في قادم الجولات.

وبحسب صحيفة "اكسبريس"، أن استسلام الفريق في الشوط الثاني أمام توتنهام، هو أهم أسباب تفكير إدارة ليستر في إبعاد رودجرز عن منصبه، إلى جانب وجود الفريق في المركز الأخير بجدول الترتيب، برصيد "نقطة واحدة"، بعد تلقي 6 هزائم متتالية.

وأكدت الصحيفة البريطانية الشهيرة، أن رودجرز قدم مباراة قوية في الشوط الأول، وكان فريقه ندًا لتوتنهام، حيث انتهت الـ45 دقيقة الأولى، بالتعادل بهدفين لكل فريق، حيث سجل كل من تيليمانس من ركلة جزاء تقدم بها للفريق، ثم سجل سبيرز هدفين، قبل أن يعادل ماديسون النتيجة لصالح الثعالب مرة أخرى.

ثم ظهر بعدها الفريق بشكل مغاير في شوط المباراة الثاني، حيث تلقت شباكه 4 أهداف، دون إظهار أي ردة فعل تفيد بأن الفريق قادر على تقديم نفس أداء الشوط الأول مرة أخرى.

يذكر أن فريق ليستر سيتي، تلقى 11 هدف منيت بهم شباكه في آخر مباراتين فقط من الدوري الإنجليزي، وعلى الرغم من تقديم مدرب ليفربول السابق مواسم جيدة منذ توليه القيادة الفنية للثعالب، إلا أن خروجه من ملعب كينج باور أصبح وشيكًا للغاية.