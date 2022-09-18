فيوتشر يكشف عقوبة جنش ورفعت بعد "الخناقة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

أعلن عبدالظاهر السقا، المدير الرياضي لنادي فيوتشر، إيقاف محمود عبدالرحيم "جنش"، وأحمد رفعت، ثنائي الفريق لأجل غير مسمى، مع توقيع غرامة مالية، لم يحددها.

وكان جنش ورفعت تشاجرا في مباراة فيوتشر ضد بيدكول بول إف سي الأوغندي في ذهاب الدور التمهيدي لبطولة كأس الكونفدرالية، والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وغاب الثنائي عن مباراة الإياب التي أقيمت مساء أمس السبت، وانتهت بفوز فيوتشر بهدف.

وقال السقا، في تصريحات لقناة "صدى البلد"، عقب المباراة، "القرار بخصوص "خناقة" جنش وأحمد رفعت أصبح في يد مجلس الإدارة، العقوبة حتى الآن هي إيقاف لأجل غير مسمى، إضافة إلى غرامة مالية لم نعلن عنها بعد".

وغاب علي ماهر عن مقاعد بدلاء فيوتشر خلال المباراة، وتواجد في المدرجات.

وعن سبب ذلك، قال السقا "علي ماهر لم يتواجد على مقاعد البدلاء لعدم حصوله على الرخصة التدريبية، وقد نحصل على استثناء في المباريات المقبلة إذا بدأنا إجراءات الحصول عليها، لأنها تستغرق وقتًا طويلًا".