أهم مباريات الأحد والقنوات الناقلة.. الزمالك ينطلق.. 3 تحديات للمحترفين.. وديربي مدريد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

يشهد يوم الأحد على مواجهات هامة على مستوى مختلف منافسات كرة القدم، بداية من دوري أبطال أفريقيا، ومباريات اللاعبين المحترفين في أوروبا، إضافة إلى ديربي مدريد.

يبدأ الزمالك رحلته في دوري أبطال أفريقيا من الدور المتهيدي الأول حيث يواجه إليكت سبورت.

وتشهد مباريات اليوم ديربي مدريد بين أتلتيكو مدريد وريال مدريد في الدوري الإسباني، كما يلعب ليون أمام باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي.

ويلعب نانت الذي يضم مصطفى محمد أمام لانس في الدوري الفرنسي، فيما يخوض فولفسبورج مع لاعبه المصري عمر مرموش مباراة في ضيافة يونيون برلين، ويخوض محمود حسن "تريزيجيه" مباراة فريقه طرابزون سبور أمام غازي عنتاب.

وتأتي أهم مباريات الأحد كما يلي:

الدوري الإنجليزي

برينتفورد وأرسنال.. 13:00.. بى ان سبورت بريميوم 1

ايفرتون ووست هام يونايتد.. 15:15.. بى ان سبورت بريميوم 1

دوري أبطال أفريقيا

إليكت سبورت والزمالك.. 17:00

الدوري الإسباني

فياريال واشبيلية.. 16:15.. بى ان سبورت 1HD

أتلتيكو مدريد وريال مدريد.. 21:00.. بى ان سبورت بريميوم 1

الدوري الإيطالي

أودينيزي وإنتر ميلان.. 12:30.. Starz Play App

مونزا ويوفنتوس.. 15:00.. Starz Play App

ميلان ونابولي.. 20:45.. Starz Play App

الدوري الفرنسي

نانت ولانس.. 17:05.. بى ان سبورت 2 HD

ليون وباريس سان جيرمان.. 20:45.. بى ان سبورت 2 HD

الدوري الألماني

يونيون برلين وفولفسبورج.. 15:30.. بى ان سبورت 3 HD

الدوري التركي

طرابزون سبور وغازي عنتاب.. 16:00