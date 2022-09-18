الامارات | أسطورة ليفربول يدافع عن تراجع مستوى محمد صلاح في الدوري الإنجليزي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وسط هجوم مستمر على هداف الدوري الإنجليزي وفريق ليفربول محمد صلاح خلال الموسم الحالي بسبب تراجع مستواه ومعدله التهديفي، تخرج بعض الأصوات للدفاع عن اللاعب المصري الذي أصبح أغلى لاعب في تاريخ ليفربول بعد تجديد تعاقده قبل انطلاق الموسم الحالي، ومن بين هؤلاء جاء نجم ليفربول السابق جيمي كاراغر، الذي دافع عن اللاعب والفريق بشكل كامل بعد خمس أو ست سنوات من التألق.

وأكد النجم الإنجليزي في تصريحات نشرتها شبكة "سبورتس كيدا" العالمية: "لديك فريق كان في القمة لمدة خمس أو ست سنوات وربما يكون قد خرج قليلاً من حيث القوة وهذا هو ما تم بناء الفريق عليه، القوة هي هوية ذلك الفريق، هناك عوامل عديدة أدت إلى التراجع منها التعرض للإصابات إضافة إلى هبوط مستوى ثلاثة أو أربعة لاعبين من نجوم الفريق وهذا أمر طبيعي".

وسجل محمد صلاح هدفين فقط في بطولة الدوري الإنجليزي بعد خوض 6 مباريات، وأحرز هدفًا في دوري أبطال أوروبا، وهو أقل معدل تهديفي للاعب في السنوات الخمس الماضية، كما يمتلك ليفربول 9 نقاط، بعد الفوز في مباراتين، وتعادل في ثلاث وخسر لقاء، بينما تأجلت مباراتيه أمام ولفرهامبتون وتشيلسي.

وأضاف كاراغر: "ربما فيرجيل فان دايك، ترينت ألكسندر أرنولد، ربما فابينيو في خط الوسط، محمد صلاح، هؤلاء اللاعبون كانوا رائعين للغاية لمدة أربع أو خمس سنوات، هؤلاء لم يكونوا في أفضل حالاتهم في بداية هذا الموسم، لكن هذا مسموح، وطبيعي، هم بشر فقط، كنا جميعاً في تلك الحالة كلاعبين".