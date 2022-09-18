الامارات | بول بوغبا يتسبب في دخول شقيقه الأكبر إلى السجن

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تم سجن ماتياس بوغبا الشقيق الاكبر لنجم كرة القدم الفرنسي بول بوغبا واربعة اشخاص اخرين مؤقتا بتهمة ابتزاز لاعب يوفنتوس الايطالي بحسب ما افاد مصدر مقرب من هذه القضية وذلك بعد مثولهم امام قاضي التحقيق أمس. وكان ماتياس بوغبا (32 عاماً) أقرّ انه وراء مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي بأربع لغات (الفرنسية والإيطالية والإنكليزية والإسبانية)، في 27 أغسطس الماضي توعّد فيه بالكشف عن "أمور كبيرة" عن بطل العالم. والأربعة الآخرون جميعهم مقربون من عائلة بوغبا وتتراوح أعمارهم بين 27 و36 عاماً. واحتُجز الأشخاص الخمسة منذ يومي الثلاثاء والأربعاء. وتقدّم بول بوغبا (29 عاماً) بشكوى لدى النيابة العامة في تورينو في 16 يوليو، قائلاً انه كان هدفاً لمؤامرة ابتزاز بقيمة 13 مليون يورو.

وأكد محامي ماتياس بوغبا، ياسين بوزرو بأنه سيستأنف قرار سجن موكله وقال لمحطة "بي إف إم تي في" الفرنسية "سنطعن في هذا القرار" ، مؤكدا أن موكله لم يرتكب أي جريمة جنائية. وقال بوغبا بطل العالم مع منتخب بلاده في مونديال روسيا 2018 للمحققين ان مبتزيه أرادوا تشويه سمعته، من خلال الزعم انه طلب من أحد المشعوذين إلقاء تعويذة على زميله في المنتخب ونجم باريس سان جرمان المهاجم كيليان مبابي، وهو أمر ينفيه.

واستهلت النيابة العامة الفرنسية تحقيقها في 2 الجاري. تعالجه بشكل مشترك وحدة مكافحة العصابات في الشرطة ووحدة الجريمة المركزية. واستُمع لعدة أشخاص من قبل الشرطة، بينهم والدة اللاعب. وكان محامو اللاعب ووالدته ييو موريبا ووكيلته المحامية رافاييلا بيمينتا التي خلفت الراحل مينو رايولا قالوا في بيان أن "تصريحات ماتياس بوغبا الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي ليست مفاجِئة للأسف. فهي تضاف إلى التهديدات ومحاولات الابتزاز من قبل عصابة منظمة ضد بول بوغبا".