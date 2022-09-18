موعد مباراة الزمالك والكويت الكويتى فى البطولة العربية لليد

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القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق كرة اليد بنادى الزمالك، اليوم الأحد، مواجهة قوية أمام الكويت الكويتى فى ثانى مواجهاته بالبطولة العربية التى تستضيفها تونس خلال الفترة من 17 إلى 27 سبتمبر الجارى.

موعد مباراة الزمالك والكويت الكويتى

تقام مباراة الزمالك والكويت الكويتى فى ثان لقاءات الفريق الأبيض بدور المجموعات فى البطولة العربية فى تمام الرابعة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة .

ونجح فريق الزمالك فى تحقيق الفوز فى أول مواجهاته أمس السبت على الترجي التونسى بنتيجة 34/28 .

وتوج فريق كرة اليد بنادى الزمالك، مؤخرا، بلقب بطولة كأس السوبر المصرى بعد الفوز على نظيره الأهلى بنتيجة 23/27 بالمواجهة التى جمعت كلا الفريقين على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر التى استضافت المنافسة على مدار ثلاث أيام متتالية فى كأس السوبر المصرى.

وانتهى الشوط الأول بنتيجة 11/13 لصالح الزمالك، وسط محاولات الأهلى لتقيل فارق الأهداف.

فيما شهد انطلاق المنافسة فوز الزمالك على سبورتنج بضربة البداية السبت بنتيجة 36/37 فى الوقت الإضافي بعد التعادل فى الوقت الأصلي بنتيجة 29/29، قبل أن يلتقى الأهلى مع سبورتنج فى اليوم التالى فى نفس التوقيت و يحقق الفوز بنتيجة 20/21 .