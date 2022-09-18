شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى المحطة السادسة فى مشوار أحمد كشرى مع الأندية المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجلس إدارة نادى إنبى، برئاسة أيمن الشريعى، تعيين أحمد كشرى مديرا فنيا لنادى إنبى، ومحمد إسماعيل مديرا للكرة، خلفا للبرازيلى جورفان فييرا.

وكانت إدارة إنبى قد وجهت الشكر للبرازيلى جورفان فييرا بعد النتائج السيئة منذ تعيينه خلفا لحلمى طولان، ليتخذ النادى قرارا بتوجيه الشكر له قبل تعيين أحمد كشرى.

المحطة السادسة

وستكون محطة إنبى هى المحطة السادسة فى مشوار أحمد عبد المنعم كشرى مع الأندية المصرية، حيث بدأ مشواره التدريبى مع نادى أسوان، ثم تدريب فريق النصر للتعدين، ثم بلدية المحلة، ثم الترسانة وعاد مرة أخرى لأسوان قبل أن ينهى آخر محطاته مع فريق الإنتاج الحربى.

ويأتي تشكيل الجهاز الفنى الجديد للفريق الأول للموسم الجديد على النحو التالى:-

محمد إسماعيل مديراً للكرة

أحمد كشرى مديراً فنياً

أحمد رجب مدرباً عاماً

هانى عبدالله مدرباً

محمد زيتون مخطط أحمال

خالد خليل مدرباً لحراس المرمى

تامر سيد مديراً إدارياً

إسلام إمام محمدين إدارياً

معتز صبرى إدارياً

رجب إمام محلل أداء

طارق خطاب مسئول شئون الأجانب

د/ وائل حماد رئيس الجهاز الطبى

د/ علاء المقدم أخصائي علاج طبيعى

د/ محمود فهمى أخصائي تأهيل وإصابات

محمد أحمد أخصائي تدليك

محمود النص أخصائي تدليك

محمد عبد السلام أخصائي تدليك

عمرو مختار مسئول تجهيزات

أحمد عبد الله مسئول تجهيزات

محمد سيد سليمان مسئول تجهيزات

على حسن حسين مسئول تجهيزات