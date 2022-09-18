شكرا لقرائتكم خبر عن على معلول يطير إلى تونس لمواجهة البرازيل وجُزر القمر ودياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطير خلال الساعات المقبلة الدولي التونسي على معلول لاعب النادي الأهلي للانضمام لمنتخب بلاده من أجل المشاركة في مباريات الأجندة الدولية.

ويلعب منتخب تونس خلال فترة التوقف الدولي المقبلة وديا أمام كل من جزر القمر والبرازيل يومين 22 و27 سبتمبر في فرنسا استعداداً لمونديال 2022 بقطر.

فيما غادر الدولي آليو ديانج لاعب الأهلي القاهرة أمس للإنضمام لمنتخب بلاده.

وتحدث سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن موقف الثنائي علي معلول وأليو ‏ديانج من الانضمام إلى منتخبي بلديهما وفقًا للأجندة الدولية والتي تخوض خلالها ‏المنتخبات ‏الوطنية تجارب ودية.‏

وقال مدير الكرة إن ديانج شارك في مران الفريق أمس الأول ثم توجه إلى مالي للانضمام إلى ‏منتخب بلاده، فيما شارك علي معلول في مران الفريق الذي أقيم مساء أمس على ملعب التتش، ‏على أن يتوجه اليوم إلى تونس للانضمام إلى المنتخب التونسي.‏

وخاض الأهلي مرانه اليوم على فترة واحدة «مسائية» قبل تطبيق نظام اليوم الكامل في ‏التدريبات ابتداء من اليوم الأحد والإقامة بأحد الفنادق القريبة من النادي.‏

وشهدت تدريبات الفريق الأخيرة تصعيد 3 لاعبين من قطاع الناشئين وهم أدهم محمد، حارس ‏مرمى مواليد 2003، وإسلام ‏عبد الله، مواليد 2003، وحمدي موسى، مواليد 2002؛ ‏للمشاركة في التدريبات بعد استدعاء ‏عدد من لاعبي الفريق للمشاركة في معسكر المنتخب ‏الأوليمبي الحالي، وهم حمزة علاء ورأفت ‏خليل ومحمد أشرف ومحمد مغربي ومصطفى سعد ‏المنضم حديثًا للفريق.‏

ويلعب الأهلي ثلاث وديات أيام 21 و25 و29 سبتمبر الجاري أمام بتروجت واسوان وطلائع الجيش استعداداً للموسم الجديد الذي سيبدأ في الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل حيث سيخوض الأهلي منافسات دور الـ32 لبطولة دوري أبال أفريقيا أمام الفائز من الاتحاد ‏المنستيري ‏والجيش الرواندي. في الدور التمهيدي للبطولة.