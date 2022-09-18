شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يطلب من جهاز الأهلى مراقبة مباراتى الجيش الرونداى واتحاد المنستيرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الاهلى، من جهازه المعاون مراقبة مباراتى الجيش الرواندى واتحاد المنستيرى التونسى ضمن منافسات دور الـ64 لدوري أبطال أفريقيا، تمهيدًا لتسليمه تقرير عن أبرز نقاط القوة والضعف في الفريقين وأبرز اللاعبين استعدادًا لمباراته الرسمية الأولى مع المارد الأحمر.

ويستعد الأهلى، بقيادة كولر، لخوض منافسات دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا بمواجهة الفائز من الاتحاد المنستيري التونسي والجيش ‏الرواندي.‏

الأهلى سيواجه بتروجت وديا يوم 21 سبتمبر، ثم يلتقى مع أسوان يوم 25 سبتمبر، ثم يخوض الودية الثالثة أمام طلائع الجيش يوم 29 سبتمبر الجارى خلال فترة إعداد لاعبيه للموسم الجديد.

ويحرص كولر على عقد جلسات مع لاعبى الفريق بشكل مُنفرد، من أجل التعرّف عليهم تدريجيا، ومعرفة بعض الأمور الخاصة بهم، سواء في الملعب أو خارجه، ويتحدث كولر مع كل لاعب بشكل مُنفرد على هامش التدريبات التى يخوضها الأهلي حاليا باستاد التتش من أجل التقرب من اللاعبين والاستفسار عن بعض الأمور التي يرى المدرب السويسري الجديد للفريق أنها ستُفيده في مهمته مع المارد الأحمر.