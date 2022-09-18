شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف وأفشة ينتظمان فى مران الأهلى اليوم بعد راحة 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ينتظم محمد شريف ومحمد مجدي أفشة، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات اليوم بعدما حصلا على راحة من التدريبات التي أقيمت مساء أمس على ملعب التتش، وذلك وفقًا للبرنامج التأهيلي الخاص بالثنائي والذي يشتمل على المشاركة في أجزاء من التدريبات الجماعية لتجهيزهما للعودة الكاملة للتدريبات.
وقال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي، إن حالة شريف وأفشة مطمئنة من الناحية الطبية وإنهما حصلا أمس على راحة، على أن يعودا اليوم للمشاركة في التدريبات والاطمئنان بشكل كامل على جاهزيتهما.
وخضع أفشة لبرنامج تأهيلي في الفترة الماضية بعد إجرائه عملية «فتق في جدار البطن» بأحد المستشفيات بمدينة 6 أكتوبر، بينما قام محمد شريف بتنفيذ برنامج تأهيلي، بعد تعرضه لإصابة في العضلة الضامة، وشهدت الفترة الأخيرة تحسن حالة الثنائي بشكل كبير.
ويخوض الأهلي ثلاث مباريات ودية خلال فترة الإعداد تبدأ بمواجهة بتروجت يوم 21 سبتمبر، ثم يلتقي مع أسوان يوم 25 سبتمبر، ثم يخوض الودية الثالثة أمام طلائع الجيش يوم 29 سبتمبر الجاري.