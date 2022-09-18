شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف وأفشة ينتظمان فى مران الأهلى اليوم بعد راحة 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم محمد شريف ومحمد مجدي أفشة، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات اليوم بعدما حصلا على راحة ‏من التدريبات التي أقيمت مساء أمس على ملعب التتش، وذلك وفقًا للبرنامج التأهيلي الخاص ‏بالثنائي والذي يشتمل على المشاركة في أجزاء من التدريبات الجماعية لتجهيزهما للعودة ‏الكاملة للتدريبات.‏

وقال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي، إن حالة شريف وأفشة مطمئنة من الناحية ‏الطبية وإنهما حصلا أمس على راحة، على أن يعودا اليوم للمشاركة في التدريبات والاطمئنان ‏بشكل كامل على جاهزيتهما.‏

وخضع أفشة لبرنامج تأهيلي في الفترة الماضية بعد إجرائه عملية «فتق في جدار البطن» ‏بأحد ‏المستشفيات ‏بمدينة 6 أكتوبر، بينما قام محمد شريف بتنفيذ برنامج تأهيلي، بعد تعرضه ‏لإصابة في العضلة الضامة، وشهدت ‏الفترة الأخيرة تحسن حالة الثنائي بشكل كبير.‏

ويخوض الأهلي ثلاث مباريات ودية خلال فترة الإعداد تبدأ بمواجهة بتروجت يوم 21 ‏سبتمبر، ثم يلتقي مع أسوان يوم 25 سبتمبر، ثم يخوض الودية الثالثة أمام طلائع الجيش يوم ‏‏29 سبتمبر الجاري.‏