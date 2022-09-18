شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأول راحة من التدريبات اليوم فى معسكر برج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب، لاعبيه راحة من التدريبات اليوم، في معسكر برج العرب بالإسكندرية، على أن يستأنف المنتخب المعسكر غدا الإثنين.

واختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، تدريباته أمس السبت باستاد برج العرب، استعدادا لوديتي النيجر وليبيريا، المقرر لهما 23 و27 سبتمبر الجاري باستاد الإسكندرية.

بدأ مران الأمس المنتخب بفقرة تدريبية، ثم تقسيمة حرص خلالها روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، على متابعتها من مدرجات استاد برج العرب.

وتقرر إقامة ودية منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا أمام النيجر فى السادسة مساء يوم 23 سبتمبر الجارى باستاد الإسكندرية، كما تشهد مباراتا منتخب مصر أمام النيجر وليبيريا حضور 5 آلاف مشجع، والمقرر إقامتهما يومى 23 و27 سبتمبر الجاري باستاد الإسكندرية.

فيما يؤدي عمر جابر، لاعب المنتخب الوطني، تدريبات تأهيلية تحت قيادة محمد أبو العلا طبيب الفريق، للتعافي من الإصابة التي لحقت باللاعب في معسكر الفراعنة المقام حاليا بالإسكندرية.

وتعرض عمر جابر إلى إصابة خلال تواجده في معسكر منتخب مصر الحالى، وهي عبارة عن كدمة خفيفة، على أن يتحدد موقف اللاعب من خوض التدريبات العلاجية والتأهيلية.