شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفتتح مشواره الأفريقي بمواجهة إيليكت التشادى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الزمالك اليوم مواجهة غامضة في الخامسة من مساء عندما يلتقي إيليكت التشادى في ذهاب دور الـ64 لدورى أبطال أفريقيا في المباراة المقررة بينهما بالكاميرون، نظرا لعدم اعتماد ملعب الفريق التشادى من الكاف.

يدخل الزمالك المباراة بأعصاب هادئة نظرا لسلسلة النتائج الجيدة والبطولات التي حصدها الأبيض مؤخرا، آخرها الدورى وكأس مصر.

واختار البرتغالى جيسفالدوا فيريرا، المدير الفني للزمالك، 22 لاعبا لمواجهة بطل تشاد، وهم:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد نديم - السيد عطية ـ محمود حمدي "الونش" - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي - أحمد فتوح - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة - إمام عاشور - محمد أشرف "روقا" - يوسف إبراهيم "أوباما" - "محمد حسام "بيسو" - سيف جعفر - سيد عبد الله "نيمار" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أحمد مصطفى "زيزو" - سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه - حسام أشرف.

ورغم سهولة المباراة على الورق نظرا لفارق الإمكانيات الكبير بين الفريقين، إلا أن فيريرا حذر اللاعبين من المنافس وإمكانية تحقيق مفاجأة، خاصة أن إيليكت يخوض اللقاء بدون أي قيود، وأنه يعلم حجم المنافس في القارة الأفريقية، لذا فإن لاعبيه سيخوضون اللقاء بدون أي قيود، ورغم تعاقد الزمالك مع أكثر من لاعب، أبرزهم المغربى زكريا الوردى والسنغالى إبراهيما نداى، إلا أنهم لم يقيدوا في القائمة الأفريقية الأولى، لذا فمن المتوقع أن يخوض الفريق الأبيض اللقاء بالتشكيلة التقليدية التي لعب بها في آخر مبارياته بالدورى.

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من: محمد عواد في حراسة المرمى، أمامه الرباعى من اليمين للشمال حمزة المثلوثى وحسام عبد المجيد ومحمود حمدى الونش وأحمد فتوح وفى الوسط إمام عاشور ومحمد عبد الغنى وسيد نيمار وأحمد سيد زيزو ويوسف أوباما وفى الهجوم سيف الدين الجزيرى.

وطالب فيريرا، لاعبو الزمالك بحسم التأهل لدور الـ32 من لقاء الذهاب بالفوز وبنتيجة كبيرة لتسهيل لقاء العودة المقرر إقامته بإستاد القاهرة خاصة وان هناك احتمالات كبيرة كبيرة اللاعبين الدوليين لانضمامهم للمنتخب الأول، والمتوقع انضمام عواد وإمام عاشور والونش وأحمد فتوح وزيزو بشكل أساسي وليس هناك بدائل كثيرة متاحة لتعويضهم.