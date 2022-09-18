شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو البنك الأهلى يعودون للتدريبات اليوم استعدادا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود لاعبو فريق البنك الأهلى إلى التدريبات الجماعية مساء اليوم عقب الراحة السلبية التي منحها خالد جلال، المدير الفني، استعدادا للموسم الجديد، والذى سوف ينطلق 16 أكتوبر المقبل.

وعلى جانب آخر اقترب مسئولو البنك الأهلى من التعاقد مع محمود علاء، مدافع فريق الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لدعم الفريق الموسم المقبل عقب استقرار مسئولي الفريق الأبيض على رحيل اللاعب.

ويرغب مسئولو البنك الاهلى من التعاقد مع محمود علاء لدعم خط الدفاع عقب رحيل المدافع محمد "دبش" إلى فريق المصرى البورسعيدى، ويمتلك اللاعب خبرة عالية في الدورى المصرى الممتاز.

وكان مسئولو البنك الاهلى قد نجحوا في التعاقد مع خمس صفقات حتى الآن، وهم أحمد توفيق لاعب فريق بيراميدز والحارس محمد أبو جبل في صفقة انتقال حر وإسلام جابر وحمدى علاء، وتمديد إعارة أسامة فيصل من الزمالك، بالإضافة إلى أدهم حامد لاعب فريق النصر.