شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون: نستهدف المنافسة على البطولات خلال عامين من الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة بالنادي، أن إدارة المقاولون تستهدف بناء فريق قوي خلال الفترة الحالية، في ظل وجود جهاز فني مخضرم على رأس الإدارة الفنية للفريق بقيادة شوقي غريب.

وأضاف عادل، في تصريحات لـ"الخليج 365": اتفقنا مع شوقي غريب على تأسيس فريق قوي في الفترة الحالية، ليكون هدفه المنافسة على البطولات والمراكز المتقدمة خلال موسمين.

وأبدى المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب، اندهاشه من تصريحات مالك نادي تشيلسي الإنجليزي، والتي تحدث فيها عن محمد نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي.

ورد فتحي على رجل الأعمال الأمريكي قائلا إن ما يقوله مالك نادي تشيلسي الجديد تهريج وعدم فهم، ولا يوجد اختلاف من الأساس على أن محمد صلاح من ناشئي المقاولون العرب، واعتقاد بويلي أنه من ناشئي تشيلسي هو عدم فهم.

وأضاف فتحي، أن محمد صلاح فخر لنادي المقاولون العرب والكرة المصرية والعربية ويتشرف المقاولون العرب بأنه أحد أبنائه.

واختتم المشرف على الكرة تصريحاته قائلا: أن العالم كله يعلم مسيرة محمد صلاح وكيف كانت بدايته في نادي المقاولون العرب، ولكن يبدو أن مالك تشيلسي هو الشخص الوحيد في العالم الذي يجهل هذه المعلومة.