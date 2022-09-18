شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبدأ اليوم تطبيق نظام "اليوم الكامل" فى التدريبات بفرمان كولر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ فريق الاهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر، اليوم الأحد، تطبيق نظام اليوم الكامل في التدريبات، حيث خاض المارد الأحمر مرانه الخميس على فترة واحدة مسائية، فيما أدى تدريباته الجمعة على فترتين: صباحية ومسائية، وفقًا للبرنامج التدريبي الذي حدده كولر، على أن يبدأ تطبيق نظام اليوم ‏الكامل في التدريبات ابتداء من اليوم الأحد.

وأجرى لاعبو الأهلى فحوصات طبية شاملة داخل مقر النادي بالجزيرة، تحت إشراف ‏الجهاز ‏الطبي، اشتملت على إجراء الأشعة والتحاليل، وذلك ‏ضمن الخطوات التي يتم ‏اتباعها في الملف الطبي للتحضير للموسم الجديد.‏

ويخوض الأهلي ثلاث مباريات ودية خلال فترة الإعداد تبدأ بمواجهة بتروجت يوم 21 ‏سبتمبر الجاري.‏

ويستعد الأهلي للموسم الجديد الذي يبدأ في دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا بمواجهة ‏الفائز من الاتحاد المنستيري التونسي والجيش ‏الرواندي.‏