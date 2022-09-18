ويفتتح فريق إيسترن كومباني مبارياته خارج أرضه بمواجهة نظيره السويس في الجولة الأولى من مباريات المجموعة، وذلك في يوم الجمعة الموافق 14 أكتوبر.

القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم مراسم سحب قرعة دوري القسم الثاني للمجموعة الثانية "القاهرة"، بحضور مندوبى الأندية، ومجدي الشيخ رئيس لجنة مسابقات القسم الثاني، وخالد كامل مدير إدارة المسابقات، وناصر فراج سكرتير اللجنة، ومحمد أحمد السيد مقرر اللجنة.

شكرا لقرائتكم خبر عن جدول مباريات إيسترن كومباني في الدور الأول لدوري القسم الثاني والان مع تفاصيل الخبر

محمد يوسف

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