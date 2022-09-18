شكرا لقرائتكم خبر عن جدول مباريات إيسترن كومباني في الدور الأول لدوري القسم الثاني والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم مراسم سحب قرعة دوري القسم الثاني للمجموعة الثانية "القاهرة"، بحضور مندوبى الأندية، ومجدي الشيخ رئيس لجنة مسابقات القسم الثاني، وخالد كامل مدير إدارة المسابقات، وناصر فراج سكرتير اللجنة، ومحمد أحمد السيد مقرر اللجنة.
ويفتتح فريق إيسترن كومباني مبارياته خارج أرضه بمواجهة نظيره السويس في الجولة الأولى من مباريات المجموعة، وذلك في يوم الجمعة الموافق 14 أكتوبر.
وجاءت مباريات فريق إيسترن كومباني على النحو الآتي :-
السويس x إيسترن كومباني
إيسترن كومباني x وادي دجلة
السكة الحديد x إيسترن كومباني
إيسترن كومباني x النصر
الإعلاميين x إيسترن كومباني
إيسترن كومباني x الترسانة
القناة x إيسترن كومباني
إيسترن كومباني x الإنتاج الحربي
بورتو x إيسترن كومباني
إيسترن كومباني Zed x
مستقبل وطن x إيسترن كومباني
إيسترن كومباني x العبور
بتروجيت x إيسترن كومباني
إيسترن كومباني x الكهرباء
الاتصالات x إيسترن كومباني
وأسفرت القرعة عن المواجهات التالية فى الجولة الأولى:
النصر مع زد اف سي
المصرية للاتصالات مع كهرباء الإسماعيلية
الترسانة مع الإنتاج الحربي
الإعلاميين مع بورتو
السكة الحديد مع مستقبل وطن
دجلة مع العبور
السويس مع إيسترن كومبانى
القناة مع بتروجيت