شكرا لقرائتكم خبر عن سحب قرعة مجموعة بحرى بدورى القسم الثانى.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم، الأحد، مراسم سحب قرعة مجموعة بحري بدوري القسم الثانى بمقر اتحاد الكرة بالجزيرة بحضور مندوبي الأندية.

وأسفرت قرعة مجموعة الصعيد بدوري القسم الثاني فى الموسم الكروي الجديد، التى أقيمت الأربعاء الماضي بمقر اتحاد الكرة، عن المواجهات التالية بالجولة الأولي:

الألومنيوم مع الجونة

المنيا مع لافيينا

مصر المقاصة مع ديروط

أسمنت أسيوط مع بترول أسيوط

المدينة المنورة مع كيما اسوان

النصر للتعدين مع شباب طامية

تليفونات بني سويف مع ملوى

الفيوم مع شبان قنا

وأقيمت القرعة بحضور كل من مجدي الشيخ رئيس لجنة مسابقات القسم الثاني ، وخالد كامل مدير إدارة المسابقات و ناصر فراج سكرتير لجنة المسابقات ومحمد أحمد مقرر اللجنة ومندوبي الأندية .