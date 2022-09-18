شكرا لقرائتكم خبر عن عماد السيد يتلقى 3 عروض للرحيل عن الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى عماد السيد، حارس مرمى الجونة، 3 عروض من أندية الدوري الممتاز للرحيل، بعد هبوط فريقه للقسم الثاني، حيث يرغب حارس الاتحاد والزمالك السابق في خوض تجربة جديدة بالممتاز.

ورحل السيد عن صفوف الاتحاد السكندري للجونة مطلع الموسم الماضي في صفقة بيع نهائي، وقدم مستويات مميزة مع الفريق الساحلي في الموسم المنقضي خاصة في الدوري الثاني.

وأسفرت نتائج قرعة المجموعة الأولى (الصعيد) بدورى القسم الثاني موسم 2023/2022، التي أقيمت حاليا بمقر الاتحاد المصرى لكرة القدم بحضور ممثلين الأندية عن مواجهة الجونة لفريق الألومنيوم بالجولة الأولى.

وكان مجدى الشيخ، رئيس لجنة مسابقات القسم الثاني باتحاد الكرة، قد أعلن انطلاق المسابقة 13 أكتوبر المقبل، بنفس نظامها القديم وهو نظام الثلاث مجموعات على أن يتأهل للدورى الممتاز أول كل مجموعة .

وقال الشيخ: المسابقة ستقام الموسم المقبل بنظامها القديم على أن يتم تطبيق دورى المحترفين بداية من الموسم بعد المقبل 2023 – 2024 .

ومن المعروف أن اتحاد الكرة أعلن إقامة دورى المحترفين للممتاز ب من 18 ناديا يضم الثلاث مجموعات الحالية، على أن يتأهل أصحاب المركز الأول للدورى الممتاز مباشرة.