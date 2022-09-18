شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يرفع الحمل البدني للاعبي المصري استعدادا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفع إيهاب جلال، المدير الفني للنادي المصري، الحمل البدني للاعبي الفريق خلال المعسكر المقام حالياً بالقاهرة، استعداداً للموسم المقبل، وذلك لتجهيز اللاعبين، ومن المقرر أن يحوض المصري عدة تجارب ودية خلال معسكره للإطمئنان على جاهزية جميع اللاعبين خلال الفترة المقبلة.

وعقد كامل أبو علي، رئيس مجلس إدارة النادي المصري، اجتماعًا بالجهاز الفني للفريق الأول بقيادة إيهاب جلال، ولاعبي الفريق بحضور ياسر يحيى، عضو مجلس إدارة النادي، على هامش معسكر الإعداد للموسم الجديد.

وخلال الاجتماع حث كامل أبو على، لاعبي الفريق على بذل قصارى الجهد خلال الفترة المقبلة ، مؤكدًا أن الجميع داخل النادي المصري عليه أن يسعى لتحقيق طموحات جماهير المصري خاصة مع توافر كافة عناصر الاستقرار داخل القلعة الخضراء، معربًا عن ثقته في قدرة الجهاز الفني للفريق بقيادة إيهاب جلال على قيادة الفريق نحو المنافسة على كافة الألقاب.

وحسم النادى المصرى، 7 صفقات حتى الآن، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وذلك في إطار خطة التدعيمات التي يسير عليها النادي البورسعيدي، استعداداً للموسم الجديد، حيث يرغب المصرى في استعادة مكانته بين الكبار.

وتعاقد النادي المصري أولاً مع عبد الرحيم دغموم قادماً من وفاق سطيف الجزائري لتدعيم خط الهجوم، ثم أعلن المصري تعاقده مع الجزائري عماد الدين بوبكر مدافع فريق الوداد المغربي.