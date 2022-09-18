شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يدخل معسكرا مغلقا 24 سبتمبر الجارى استعدادا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر طارق العشرى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحة، على الدخول فى معسكر مغلق من يوم 24 سبتمبر الجارى حتى 7 أكتوبر المقبل استعدادا للموسم الجديد.

ويسعى طارق العشرى إلى عمل توليفة بين اللاعبين الجدد مع اللاعبين القدامى الموجودة من الموسم الماضى مع الناشئين الذين تم تصعيدهم.

وضمت القائمة الأولى لفريق سموحة 8 لاعبين فقط، هم: الهانى سليمان وحسين فيصل ومؤمن حمدان ومصطفى الخواجة وأبو بكر ليادى وسيلا وعبد الكبير الوادى وصديق اوجولا.

ونجح مجلس إدارة نادى سموحة، برئاسة وليد عرفات، في الحصول على توقيع الثلاثي محمد عصام مهاجم لافينا، وإسلام كانو لاعب بتروجيت، وبسام وليد لاعب دجلة، وتم التوقيع لمدة ثلاثة مواسم.

ويسعى طارق العشري إلى تدعيم صفوف الفريق بعدد من الصفقات لتحقيق طموح أعضاء وجماهير سموحة.