مرتضى منصور يكشف حقيقة التعاقد مع إبراهيم والعراقي ويقلل من صفقات الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

نفى مرتضى منصور، رئيس الزمالك، أن يكون ناديه حاول ضم الثنائي محمد إبراهيم، لاعب الفريق الأبيض السابق وسيراميكا كليوباترا الحالي، أو كريم العراقي، لاعب المصري البورسعيدي، فيما قلل من الصفقات التي أبرمها منافسه الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأعلن الزمالك حتى الآن ضم زكريا الوردي، وإبراهيما نداي، ونبيل دونجا، وعمر جابر، ومصطفى الزناري، فيما يشير مرتضى منصور إلى عقد مؤتمر مؤتمر صحفي يوم الأربعاء المقبل لتقديم 10 صفقات جديدة، بينهم الخماسي المذكور.

وقال مرتضى منصور لقناة ناديه فجر اليوم الأحد "نعمل على حسم صفقتين مهمتين خلال الوقت الحالي، والحجز على حسابات الزمالك في البنوك وراء تأجيل الإعلان عن الصفقات".

وشدد رئيس الزمالك "لم نحاول ضم محمد إبراهيم أو كريم العراقي، وكل ما يتردد ليس له أساس من الصحة".

وأضاف "ممدوح عباس (رئيس النادي الأسبق) يقول إنه يحب الزمالك، رغم أنه حجز على حسابات القلعة البيضاء في البنوك في مرحلة حاسمة أثناء إبرام الصفقات".

وحاول منصور التقليل من صفقات الغريم الأهلي بقوله "البعض ينتقد صفقات الزمالك رغم أننا تعاقدنا مع أفضل اللاعبين في مصر، مع من تعاقد الأهلي هذا الصيف إذن؟".

وأكمل "الأهلي ضم لاعبًا موقوفًا ضرب الحكم في بوليفيا، إضافة إلى لاعب آخر صغير".

وأبرم الأهلي هذا الصيف 3 صفقات حتى الآن بضم البرازيلي برونو سافيو من بوليفار البوليفي، وشادي حسين ومصطفى سعد من سيراميكا كليوباترا.

وفي شأن آخر، ألمح منصور إلى إمكانية عدم إذاعة مباراة الزمالك ضد إيليكت المقرر إقامتها مساء اليوم الأحد في الكاميرون ضمن ذهاب الدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا، بسبب رفض النادي التشادي.

وعلق منصور على انضمام مصطفى فتحي إلى بيراميدز على سبيل الإعارة، بقوله "أطلب من رئيس التعاون السعودي أن يسدد ما تبقى من قيمة صفقة انتقال اللاعب، طالما وافق على إعارته إلى بيراميدز".

وكان مصطفى فتحي انتقل من الزمالك إلى التعاون في يناير الماضي، وخاض مع الفريق السعودي النصف الثاني من الموسم الماضي.

لكن مشكلة في التجنيد، وفقًا لتقارير سعودية، منعت فتحي من السفر إلى المملكة للانتظام في معسكر فريقه استعدادًا للموسم الجديد، وبالتالي قرر التعاون الموافقة على إعارته لبيراميدز.