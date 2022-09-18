أحمد ريان: مدرب ألطاي طلب مني الإفطار في رمضان.. و"مش زعلان من الأهلي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

كشف أحمد ياسر ريان، مهاجم سيراميكا كليوباترا الجديد، أنه تربطه علاقة صداقة قوية مع شادي حسين، المنتقل إلى الأهلي بدلًا منه في صفقة تبادلية، مشيرًا إلى أنه ليس لديه أي مشكلة مع إدارة القلعة الحمراء.

وانتقل أحمد ريان إلى سيراميكا كليوباترا خلال فترة الانتقالات الصيفية، ضمن صفقة انتقال شادي حسين إلى الأهلي.

وقال ريان، في تصريحات لقناة "صدى البلد"، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، "لعبت مع شادي حسين في سيراميكا من قبل، وصنعنا أهدافًا لبعضنا البعض وقدمنا موسمًا جيدًا، شادي ليس له علاقة بما حدث".

وأضاف "تربطني علاقة صداقة معه، وحضرت حفل زفافه، هو اجتهد ونجح في إقناع الأهلي بضمه، لا أشعر بالحزن تجاه النادي، ورحلت دون مشكلة".

وتابع المهاجم "أشكر جماهير الأهلي التي ساندتني في كثير من الأوقات، أنا واحد من الجماهير، الخروج من النادي بعد 18 عامًا أمر صعب، لكن الحمد لله على كل شيء".

وواصل ريان "انضمام جون إيبوكا لسيراميكا كليوباترا يسعدني، أتوقع أن يستفيد كل واحد منا من الآخر، لأن لدينا خبرات مختلفة، وأتوقع أن نقدم موسمًا جيدًا".

وأكمل نجل ياسر ريان نجم الأهلي السابق "أجيد اللغة الإنجليزية، لذلك سيكون من السهل التواصل مع إيبوكا داخل الملعب".

وعن تجربة احترافه في صفوف ألطاي سبور، أوضح "استفدت كثيرًا من رحلتي في تركيا، لكن في شهر رمضان قال لي مدرب ألطاي سبور (أنا مسلم زيك بس مش هلاعبك غير لما تفطر) ورفضت طلبه وبالتالي لم ألعب الكثير من الدقائق هناك، ورغم ذلك سجلت 9 أهداف".