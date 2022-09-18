إيبوكا: هدفي في الزمالك "لا يُنسى".. والتحديات وراء تألقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

أكد النيجيري جون إيبوكا، مهاجم سيراميكا كليوباترا الجديد، أنه لن ينسى هدفه في مرمى الزمالك خلال الموسم الماضي من الدوري المصري، مشيرًا إلى أنه يتوقع أن يتعلم من زميله الجديد أحمد ياسر ريان.

وانتقل إيبوكا، الذي كان مطلوبًا من عدد من الأندية، إلى صفوف سيراميكا كليوباترا قادمًا من إنبي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وانضم إليه أحمد ريان قادمًا من الأهلي.

وقال إيبوكا، في تصريحات لقناة "صدى البلد"، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، "الأهلي والزمالك وعدد من الأندية أرادوا التعاقد معي، وقلت لهم احسموا الأمر مع إدارة إنبي، وسعيد في النهاية أنني انتقلت إلى سيراميكا كليوباترا".

وأضاف "الموسم الماضي كان مليئًا بالتحديات بالنسبة لي وتنافست مع لاعبين من كبار الأندية، وهذا أمر جيد لأن التحديات تدفعني للعمل أكثر، لذلك كان موسمًا جيدًا، وأتمنى الاستمرار بنفس المستوى".

وتابع المهاجم النيجيري الذي سجل 13 هدفًا في الدوري الموسم الماضي "سأتعلم من أحمد ياسر ريان، وربما يساعد كلانا الآخر، والمهم أننا سنحقق الإنجازات معًا في صفوف سيراميكا".

وواصل "معظم اللاعبين في مصر لا يجيدون تحدث اللغة الإنجليزية، لذلك أتواصل معهم داخل الملعب من خلال الإشارات".

وعن الهدف الذي لا يمكن أن ينساه بين أهدافه في الموسم الماضي، رد "لا يمكنني نسيان الهدف الذي سجلته في الزمالك، لأني سجلته من زاوية جديدة عليّ، وبعد ذلك أصبحت هذه الطريقة المفضلة لي في تسجيل الأهداف".

وسجل إيبوكا هدفًا رائعًا من تسديدة صاروخية في شباك الزمالك خلال مباراة الجولة الـ18 من الموسم الماضي للدوري، مايو الماضي.