شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العشرى يطلب 4 مباريات ودية لتجهيز سموحة.. والاتحاد المنافس الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب طارق العشرى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحة، خوض 4 مباريات ودية خلال الفترة المقبلة استعدادا للموسم الجديد وكأس مصر.

ويسعى طارق العشرى لتجربة الصفقات الجديدة واللاعبين الشباب للوقوف على جاهزية اللاعبين قبل المباريات الرسمية سواء فى كأس مصر الذى وصل الفريق للدور نصف النهائى أو بطولة الدورى العام.

واتفق مسئولو نادى سموحة مع مسئولى الاتحاد السكندرى على خوض مباراة ودية يوم 28 سبتمبر الجارى، وجارى الاتفاق على الثلاث مباريات الأخرى من أجل تجهيز الفريق للمباريات الرسمية.

ويسعى طارق العشرى إلى عمل توليفة بين اللاعبين الجدد مع اللاعبين القدامى الموجودة من الموسم الماضى مع الناشئين الذين تم تصعيدهم.

وضمت القائمة الاولى لفريق سموحة 8 لاعبين فقط هم كل من: الهانى سليمان وحسين فيصل ومؤمن حمدان ومصطفى الخواجة وأبو بكر ليادى وسيلا وعبد الكبير الوادى وصديق اوجولا.

ونجح مجلس إدارة نادى سموحة برئاسة وليد عرفات في الحصول على توقيع الثلاثي محمد عصام مهاجم لافينا، وإسلام كانو لاعب بتروجيت، وبسام وليد لاعب دجلة، وتم التوقيع لمده ثلاث مواسم.

ويسعى طارق العشري إلى تدعيم صفوف الفريق بعدد من الصفقات لتحقيق طموح أعضاء وجماهير سموحة.