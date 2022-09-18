شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الظاهر السقا: حققنا التأهل رغم الغيابات وإصابة بوبو كدمة فى السمانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عبد الظاهر السقا، المدير الرياضي لنادي فيوتشر، أن الفريق نجح فى تحقيق الهدف المطلوب بالتأهل للدور المقبل، بعد الفوز على بول الأوغندى بهدف نظيف في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة، ضمن منافسات إياب دور الـ64 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال عبد الظاهر السقا، فى تصريحات بعد المباراة لقناة أون تايم سبورتس: "الحمد لله تم تحقيق التارجت وخطف بطاقة الصعود للدور المقبل رغم الغيابات الكثيرة التى يعانى منها الفريق".

وأضاف المدير الرياضى: "عندنا رحلة صعبة إلى سيراليون وهنقفل صفحة مباراة اليوم وكل التركيز على إعداد الفريق للمباريات المقبلة".

وعن إصابة بوبو، قال السقا: "محمد بوبو يعانى من كدة فى أسفل السمانة والحمد لله اطمنا عليه لأن كلنا كنا قلقانين من وتر إكيليس بس الحمد لله بسيطة".

وتأهل فريق فيوتشر إلى دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية بالفوز الصعب على بول جينجا الأوغندي بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة، ضمن منافسات إياب دور الـ64 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جاء هدف فيوتشر الوحيد في الدقيقة 77 من زمن المباراة، من ركلة حرة على حدود منطقة الجزاء نفذها جوزيف نجويم عن طريق تسديدة رائعة بالقدم اليسرى سكنت أعلى يمين المرمى.

ولعب الفريق الأوغندي بـ10 لاعبين منذ الدقيقة 20، بعد حالة طرد كانت من نصيب والتر أوتشورا لاعب فريق بول بعد تدخل قوي للغاية على أقدام محمد رضا في منتصف الملعب.