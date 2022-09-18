شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج دورى سيدات اليد.. فوز الأهلى على المعادى 20/30.. والزمالك على منوف 9/46 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت على مدار اليوم السبت، 8 مواجهات قوية، فى إطار الجولة الثالثة لدورى عمومى سيدات كرة اليد للموسم المحلى الجديد 2022/2023.

شهدت هذه الجولة فوز كل من: 6 أكتوبر على هليوبوليس 31/19، والشمس على مدينة نصر 18/53، والطيران على اتحاد الشرطة 17/40، والأهلى على المعادى 20/30، والزمالك على منوف 9/46، وسموحة على أصحاب الجياد 25/59، وسبورتنج على الزهور 25/32، والجزيرة على هليوليدو 24/31 .

وشهدت الجولة الماضية فوز كل من: هليوبوليس على مدينة نصر 25/27، والشمس على الطيران 23/25، والمعادى على اتحاد الشرطة 17/28، والأهلى على الزمالك 22/34، وسموحة على منوف 70 /17، وسبورتنج على أصحاب الجياد 25/44، والزهور على الترسانة 23/35، فيما تعادل البنك الأهلى مع 6 أكتوبر 26/26.