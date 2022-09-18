شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يتعاقد مع "أوشايا" لاعب مازيمبى وقائد منتخب أوغندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

افتتح نادي المقاولون العرب الميركاتو الصيفي بالتعاقد مع جوزيف اوشايا نجم مازيمبي الكونغولي وكابتن منتخب أوغندا، حيث تم توقيع عقد انتقاله للمقاولون العرب اليوم، في حضور المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الكرة، ليصبح خامس اللاعبين الأجانب بالفريق.

يملك جوزيف أوشايا سيرة ذاتية قوية، منها أربع بطولات دوري مع مازيمبي الكونغولي، وشارك في نصف نهائي الكونفدرالية هذا الموسم، كما لعب مع منتخب أوغندا 70 مباراة دولية أهلته لحمل شارة قيادة المنتخب الأوغندي.

أوشايا ليس غريبا عن الكرة المصرية، حيث شارك في مباراتي أوغندا أمام منتخب مصر في تصفيات مونديال 2018 بروسيا وكان الفريق المنافس لمصر في بطاقة التأهل التي حسمتها مصر، كما شارك مع مازيمبي أمام المصري البورسعيدي وبيراميدز في بطولة الكونفيدرالية.

وشارك أوشايا مع فريق المقاولون العرب في أول أيام معسكر الإعداد بعد توقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة الجهاز الطبي.