شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات الدراويش.. الطبيب يطمئن على "نصر" وعودة النبريصى وظهور قوى للصغير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، حضور محمد نصر، قلب دفاع الفريق، والذى تعرّض لكسر فى الترقوة قبل ختام مشوار الدراويش بمنافسات مسابقة الدوري المحلي عن الموسم المنقضي.

وعقد الدكتور مجدي باز، رئيس الجهاز الطبي للفريق، اجتماعا مع اللاعب لمنحه مجموعة من التعليمات للاطمئنان على مدى استجابته للتأهيل من الإصابة.

ويغيب المدافع الشاب لمدة تتراوح من شهرين إلى ثلاثة أشهر منذ إجرائه العملية الجراحية التى خضع لها خلال الأيام الماضية.

ويواصل الإسماعيلي فترة الإعداد ضمن برنامج الاستعداد لخوض بطولة الدوري المحلي فى نسختها الجديدة والمقرر لها منتصف أكتوبر المقبل.

كما قاد سعفان الصغير، مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، تدريب الحراس الذى أقيم مساء السبت على ملعب عبد الرحمن أنوس باستاد الإسماعيلية، وذلك خلفا لمحمد فتحي، وظهر الصغير متحفزا وقاد التدريبات بشكل قوى مع الحراس.

وفي سياق متصل، شارك الصاعد خالد النبريصي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، فى التدريبات الجماعية التى أقيمت مساء اليوم على ملعب عبد الرحمن أنوس بإستاد الإسماعيلية ضمن الاستعداد للموسم الجديد.

وكان اللاعب قد غادر إلى بلاده عقب نهاية الموسم المنقضي لقضاء إجازة مع أسرته استمرت لأكثر من أسبوعين.

ونجح اللاعب الفلسطيني صاحب الـ19 عامًا أن يثبت أقدامه مع الدراويش منذ انضمامه إلى صفوف الفريق فى شهر يناير الماضي، عقب مشاركته بصفة أساسية قبل نهاية منافسات الدوري العام الأخيرة.