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القاهرة - سامية سيد - أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 17 - 9 - 2022، حيث شهدت الساحة العديد من الأخبار الرياضية المهمة، أبرزها: أحمد كشرى مديرا فنيا لإنبى خلفا لـ"فييرا"، وأحمد حجازى وطارق حامد وكوكا ينضمون لمنتخب مصر الإثنين المقبل.

قرر مجلس إدارة نادى إنبى تعيين أحمد كشرى مديراً فنياً لنادى إنبى، ومحمد إسماعيل مديراً للكرة، خلفا للبرازيلى جورفان فييرا.

أحمد حجازى وطارق حامد وكوكا ينضمون لمنتخب مصر الاثنين المقبل

ينضم الثلاثي أحمد حجازي وطارق حامد لاعبا اتحاد جدة، وأحمد حسن كوكا مهاجم ألانيا سبور التركي إلى معسكر منتخب مصر يوم الاثنين المقبل.

المقاولون يستعد لإعلان 5 صفقات صيفية قبل انطلاق الموسم الجديد

يستعد نادى المقاولون العرب للإعلان عن 5 صفقات صيفية تم حسمها بشكل رسمي، ومن المقرر أن تشارك فى مران الفريق المقرر إقامته ضمن معسكر الإعداد المقام بمقر النادى بالجبل الأخضر استعداداً للموسم الجديد.

فيوتشر يهزم بول الأوغندي بهدف نظيف ويتأهل لدور الـ32 بالكونفدرالية

تأهل فريق فيوتشر إلى دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية بالفوز الصعب على بول جينجا الأوغندي بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة، ضمن منافسات إياب دور الـ64 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الجهاز الفني للأهلي يكرم هشام إسماعيل ويرحب بـ"خالد الجوادي"

حرص الجهاز الفني والإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على إقامة حفل تكريم ‏للمترجم هشام إسماعيل، تقديرًا لجهوده أثناء عمله مع الجهاز الفني الجديد

فقرة تدريبية وتقسيمة فى المران الختامى لمعسكر منتخب مصر الأول.. صور