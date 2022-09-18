شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يواجه كالون السيراليوني فى دور الـ 32 بكأس الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيوتشر مع بطل سيراليون، في إطار دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية، بعدما تفوق على نظيره بول الأوغندي بهدف نظيف، بالمباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم السبت.

وتأهل فريق فيوتشر إلى دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية بالفوز الصعب على بول جينجا الأوغندي بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة، ضمن منافسات إياب دور الـ64 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جاء هدف فيوتشر الوحيد في الدقيقة 77 من زمن المباراة، من ركلة حرة على حدود منطقة الجزاء نفذها جوزيف نجويم عن طريق تسديدة رائعة بالقدم اليسرى سكنت أعلى يمين المرمى.

ولعب الفريق الأوغندي بـ10 لاعبين منذ الدقيقة 20، بعد حالة طرد كانت من نصيب والتر أوتشورا لاعب فريق بول بعد تدخل قوي للغاية على أقدام محمد رضا في منتصف الملعب.

وجاء تشكيل فيوتشر كالتالي: "محمود حمدي في حراسة المرمى، سعد سمير، كريم نيدفيد، محمود شرف الدين، مروان محسن، جوزيف نجويم، أيمن الصفاقسي، محمد رضا بوبو، غنام محمد، عمر كمال، وأحمد عاطف".