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القاهرة - سامية سيد - 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم السبت 17 - 9 - 2022، هي خدمة يقدمها ”الخليج 365” لقرائه ومتابعيه، تتضمن العديد من الأخبار الرياضية المهمة، فيوتشر يهزم بول الأوغندي بهدف نظيف ويتأهل لدور الـ32 بالكونفدرالية.
فيوتشر يهزم بول الأوغندي بهدف نظيف ويتأهل لدور الـ32 بالكونفدرالية
تأهل فريق فيوتشر إلى دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية بالفوز الصعب على بول جينجا الأوغندي بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة، ضمن منافسات إياب دور الـ64 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
فاز فريق كرة اليد بنادى الزمالك على الترجى التونسى بنتيجة 28/34 فى أولى مواجهاته بالبطولة العربية التى تستضيفها تونس خلال الفترة من 17 وحتى 27 سبتمبر الجارى.
قرر مجلس إدارة نادى إنبى تعيين أحمد كشرى مديراً فنياً لنادى إنبى، ومحمد إسماعيل مديراً للكرة، خلفا للبرازيلى جورفان فييرا.