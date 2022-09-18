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القاهرة - سامية سيد - 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم السبت 17 - 9 - 2022، هي خدمة يقدمها ”الخليج 365” لقرائه ومتابعيه، تتضمن العديد من الأخبار الرياضية المهمة، فيوتشر يهزم بول الأوغندي بهدف نظيف ويتأهل لدور الـ32 بالكونفدرالية.

فيوتشر يهزم بول الأوغندي بهدف نظيف ويتأهل لدور الـ32 بالكونفدرالية

تأهل فريق فيوتشر إلى دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية بالفوز الصعب على بول جينجا الأوغندي بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة، ضمن منافسات إياب دور الـ64 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.