شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يكشف خطة لعب الزمالك أمام بطل تشاد فى محاضرة قبل العشاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقى البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محاضرة فنية على اللاعبين عقب تناول وجبة العشاء بفندق الإقامة بالكاميرون، استعدادا لمباراة إيليكت التشادي المقبلة.

وحرص المدير الفني على الحديث عن خطة اللعب التي سيعتمد عليها الفريق في مباراة بطل تشاد، وشرح أدوار اللاعبين وطريقة لعب المنافس، وقام بتحفيز اللاعبين لتحقيق الفوز في اللقاء المرتقب.

ويلتقي الزمالك مع نظيره إيليكت التشادي، غدا الأحد، على استاد أحمدو اهيدجو، ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدي الأول لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ووصلت بعثة الزمالك إلى الكاميرون مساء أمس الجمعة، وتضم قائمة الأبيض لخوض اللقاء كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد نديم – السيد عطية

خط الدفاع: محمود حمدي ”الونش” – محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – أحمد فتوح – محمد عبد الشافي – عبد الله جمعة.

خط الوسط: إمام عاشور – محمد أشرف ”روقا” – يوسف إبراهيم ”أوباما” – محمد حسام ”بيسو” – سيف جعفر – سيد عبد الله “نيمار” – محمود عبد الرازق ”شيكابالا” – أحمد مصطفى “زيزو”.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – يوسف أسامة نبيه – حسام أشرف