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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلى اليوم السبت 17-9-2022 العديد من الأحداث المهمة، ويأتى على رأسها طلب السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني الجديد للأهلي، تقريرا من محلل الأداء فى الفريق عن لاعبي الأهلي الموجودين حاليا فى المنتخبات الوطنية.

حرص الجهاز الفني والإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على إقامة حفل تكريم ‏للمترجم هشام إسماعيل، تقديرًا لجهوده أثناء عمله مع الجهاز الفني الجديد، بقيادة السويسري ‏مارسيل كولر خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى الترحيب بالمترجم ‏الجديد الدكتور خالد الجوادي الذي تواجد في مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب ‏التتش، بعد إسناد مهام الترجمة إليه.‏

حصل محمد شريف ومحمد مجدي أفشة، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على راحة ‏من التدريبات التى أقيمت مساء اليوم على ملعب التتش، وفقًا للبرنامج التأهيلي الخاص ‏بالثنائي والذى يشتمل على المشاركة فى أجزاء من التدريبات الجماعية لتجهيزهما للعودة ‏الكاملة للتدريبات.‏

تحدث سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي عن موقف الثنائي علي معلول وأليو ‏ديانج من الانضمام إلى منتخبي بلديهما وفقًا للأجندة الدولية والتي تخوض خلالها ‏المنتخبات ‏الوطنية تجارب ودية.‏

بدأ النادي الأهلي مرحلة الاستعداد الجاد للموسم الجديد من خلال التدريبات اليومية على ملعب التتش، ويقوم الجهاز الفني الجديد للفريق بقيادة السويسري مارسيل كولر برسم خطة المارد الأحمر للموسم الجديد، بالتنسيق مع الجهاز المعاون، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق.. ونرصد فى التقرير التالى بعض الأمور الخاصة باستعداد الأهلي للموسم الجديد.

طلب السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني الجديد للأهلي، تقريراً من محلل الأداء فى الفريق عن لاعبي الأهلي الموجودين حالياً فى المنتخبات الوطنية.

يترقب مسئولو النادي الأهلي قرار السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، بشأن عدة أمور خاصة بالصفقات التى ينوى النادى إبرامها خلال الصيف الجارى لحسم هذه الصفقات، وفى مقدمتها مصطفى شلبي ظهير إنبي.

إستقر الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر على الاستعانة بأكرم توفيق لاعب الفريق في المباريات الودية التي سيخوضها المارد الأحمر خلال سبتمبر الجاري من أجل رفع لياقة اللاعب البدنية ومعرفة قدرته على المشاركة في المباريات الرسمية التي يستهلها الفريق في الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل بمواجهة قارية بدور الـ32 للنسخة الجديدة بدوري أبطال أفريقيا أمام الفائز من الجيش الرواندي وإتحاد المنستير التونسي في الدور التمهيدي للبطولة القارية.

يواصل الأهلي تدريباته اليومية على ملعب التتش تحت قيادة المدرب السويسري استعداداً للموسم الجديد الذي يبدأه الفريق في الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل بمواجهة قارية بدور الـ32 للنسخة الجديدة بدوري أبطال أفريقيا أمام الفائز من الجيش الرواندي وإتحاد المنستير التونسي في الدور التمهيدي للبطولة القارية.