شكرا لقرائتكم خبر عن يسرى رزق يتوج بذهبية بطولة أفريقيا للملاكمة وزن +92 كجم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

توج يسرى رزق بطل الملاكمة بذهبية منافسات وزن +92 كجم بالفوز على بطل الجزائر كادى مراج، بنتيجة 5/0 فى نهائى البطولة الأفريقية المقامة بموزمبيق.

نجح يسرى رزق فى التأهل إلى النهائى الخميس فى وزن +92 كجم بالتفوق على لاعب السنغال بعدم تكافؤ الفرص.

بينما اكتفى عمر عبد العزيز بالميدالية البرونزية فى وزن 76 كجم، وخسر عبد الرحمن عرابى من بطل كوت ديفوار فى وزن 80 كجم، ومحمد إبراهيم السلاموني فى 92 كجم واكتفى بالبرونزية أيضا.

وحقق المنتخب الوطنى الأول للملاكمة 3 ميداليات فى بطولة البحر المتوسط الماضية ذهبية الأوليمبى يسرى رزق، وبرونزيتين لـ يمنى عياد وعمر عبد العزيز.