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شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو منتخب الشباب والجهاز الفني يحتفلون بعيد ميلاد محمود جابر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - احتفل لاعبو المنتخب المصري للشباب بعيد ميلاد محمود جابر، المدير الفني للمنتخب الوطني، في فندق الإقامة الذي يستضيف معسكر المنتخب في برج العرب بالإسكندرية.
واختتم منتخب مصر للشباب استعداداته لمواجهة فريق سبورتنج، المقرر لها غدًا الأحد، في إطار سلسلة المباريات الودية التي يخوضها أحفاد الفراعنة.
ويستعد منتخب مصر للشباب، لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية للشباب، التي تستضيفها الأراضي المصرية في شهر فبراير من العام المقبل.
واتفق منتخب مصر للشباب مواليد 2003 مع نظيره الكويتي على خوض مباراة ودية يوم 25 سبتمبر الجارى باستاد حرس الحدود بالإسكندرية فى إطار الاستعداد لنهائيات بطولة أفريقيا للشباب التي تستضيفها مصر فبراير المقبل.
ويضم الجهاز الفني لمنتخب الشباب كلاً من: محمود جابر مديرًا فنيًا، كرم مرسي مدربًا عامًا، حمدي حمدان مدربًا، إيهاب جلال مدربًا لحراس المرمي، هاجد هاني طبيب المنتخب ناصر هريدي أخصائي أحمال وتأهيل وأحمد ممدوح أخصائي تدليك واللواء عبدالجليل إمام مدير المنتخب، علاء سعيد مسئول المهمات.
منتخب الشباب يحتفل بعيد ميلاد محمود جابر