شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو منتخب الشباب والجهاز الفني يحتفلون بعيد ميلاد محمود جابر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل لاعبو المنتخب المصري للشباب بعيد ميلاد محمود جابر، المدير الفني للمنتخب الوطني، في فندق الإقامة الذي يستضيف معسكر المنتخب في برج العرب بالإسكندرية.

واختتم منتخب مصر للشباب استعداداته لمواجهة فريق سبورتنج، المقرر لها غدًا الأحد، في إطار سلسلة المباريات الودية التي يخوضها أحفاد الفراعنة.

ويستعد منتخب مصر للشباب، لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية للشباب، التي تستضيفها الأراضي المصرية في شهر فبراير من العام المقبل.