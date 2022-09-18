شكرا لقرائتكم خبر عن سلة الاتحاد السكندري يفوز على سولجا الصربي 74/88 وديا استعدادا للبطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغلب فريق كرة سلة الاتحاد السكندرى على نظيره سولجا الصربى، بنتيجة 74/88 وديا، فى إطار المعسكر الذى يقيمه الفريق بصربيا استعدادا للبطولة العربية التى ستقام بالكويت أكتوبر القادم.

ويشارك فى البطولة العربية من مصر ناديى الأهلى والاتحاد السكندرى، حيث يشارك بالبطولة 13 فريقا، هى: البشائر العمانى، الجهراء الكويتى، بيروت اللبنانى، أهلى بنى غازى الليبى، أهلى حلب السورى، الأهلى والاتحاد السكندرى، والسد القطرى والمنستيرى التونسى والميناء اليمنى ووداد بوفريك.

ووفقا لجدول البطولة فإن الاتحاد تكون مبارياته كالتالى:

الأربعاء 5 أكتوبر الاتحاد وأهلى حلب السورى

الخميس 6 اكتوبر الاتحاد وأهلى بنى غازى

السبت 8 أكتوبر الاتحاد و الكويت الرياضى